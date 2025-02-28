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Соперничество амбиций. Стартовые составы на поединок Карпаты - ЛНЗ

Премьер-лига
Обновлено

Известны стартовые составы команд

Соперничество амбиций. Стартовые составы на поединок Карпаты - ЛНЗ

УПЛ ТБ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" в пятницу, 28 февраля, примут ЛНЗ. При этом матч пройдет в Черкассах.

Поединок начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Карпаты": Кинарейкин, Мирошниченко, Стецков, Жан Педросо, Сыч, Альварес, Чачуа, Очеретько, Бруниньо, Подлепенец, Краснопир

Запасные: Киричок, Кемкин, Невес, Квасница, Клименко, Чабан, Танда, Костенко, Полегенько, Шах

ЛНЗ: Кучеренко, Дайко, Драмбаев, Муравский, Путря, Кушниренко, Танковский, Тилль, Пасич, Эйнел, Момо,

Запасные: Самойленко, Пеньков, Салиху, Каплиенко, Ноникашвили, Авагимян, Бойко, Топалов, Наумец, Халайла, Якименко, Ассинор

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Карпаты" - ЛНЗ.

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