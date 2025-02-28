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Сообразили Крупский и Скляр. Ворскла сравняла счет в матче с Динамо. ВИДЕО
1:1 в матче
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В рамках 19-го тура УПЛ "Ворскла" в пятницу, 28 февраля, принимает "Динамо". При этом матч проходит в Киеве.
Киевляне открыли счет в первом тайме и как-то расслабились, стали позволять полтавчанам слишком многое.
В итоге, после перерыва, на 63-й минуте "Ворскла" сравняла счет. Идеальный навес Крупского, и Скляр головой переправил в сетку! 1:1!
Напомним, что UA-Футбол
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Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 17:18
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