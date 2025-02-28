Сообразили Крупский и Скляр. Ворскла сравняла счет в матче с Динамо. ВИДЕО

В рамках 19-го тура УПЛ "Ворскла" в пятницу, 28 февраля, принимает "Динамо". При этом матч проходит в Киеве.

Киевляне открыли счет в первом тайме и как-то расслабились, стали позволять полтавчанам слишком многое.

В итоге, после перерыва, на 63-й минуте "Ворскла" сравняла счет. Идеальный навес Крупского, и Скляр головой переправил в сетку! 1:1!