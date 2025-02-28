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Сообразили Крупский и Скляр. Ворскла сравняла счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига

1:1 в матче

Сообразили Крупский и Скляр. Ворскла сравняла счет в матче с Динамо. ВИДЕО

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Ворскла" в пятницу, 28 февраля, принимает "Динамо". При этом матч проходит в Киеве.

Киевляне открыли счет в первом тайме и как-то расслабились, стали позволять полтавчанам слишком многое.

В итоге, после перерыва, на 63-й минуте "Ворскла" сравняла счет. Идеальный навес Крупского, и Скляр головой переправил в сетку! 1:1!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Комментарии
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Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 17:18
Я думаю: вилучення спрацює.
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
28.02.2025 в 17:18
Я думаю: вилучення спрацює.
Ответить
0
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