Шищенко - после матча с Полесьем: Батиста? Это вопрос не ко мне, что он стоит 2 миллиона

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал ничью своей команды против "Полесья" (0:0) в матче 19-го тура УПЛ.

- Интересный поединок, я думаю, для зрителей и тренеров. Потому что была борьба, очень активны были игроки как "Оболони", так и "Полесья". Мы понимали, как может играть "Полесье", доставлять мяч в зоны, скоростные атаки.

Очень классно они действуют возле штрафной, поэтому мы с этим справились. Я очень доволен действиями своих игроков и команды в целом, что мы фактически исключили из игры Назаренко, особенно Назаренко. Гуцуляк тоже был активен, как обычно.

Да и Батисту, в принципе, тоже выключили из игры.

- У Гуцуляка был момент в первом тайме.

- Мы разбирали этот момент в перерыве, показывали ребятам. Из зоны опорного полузащитника он включился, когда у него был 100% момент. Я на флеш-интервью сказал, что это его единственный момент, который был такой стопроцентный, где мы позволили что-то сделать. А так, я считаю, Суханов очень классно справился с ним.

Потому не тот Гуцуляк был сегодня, как всегда. Я считаю, что мы с ним справились.

- А Батиста, который стоит 2 миллиона?

- Это вопрос не ко мне, что он стоит 2 миллиона.

- Почему команда не смогла забить? Чего не хватило в атаке?

- Мы хотим играть более активно, агрессивно, но сегодня были неплохие контратаки, скоростные атаки. Поэтому где-то не хватало раньше отдавать передачу. Мы в перерыве разобрали некоторые моменты. Были бы игроки более уверенны, своевременно отдавали передачу, возможно, были бы другие подходы и ситуации. Но мы где-то и классно прессинговали соперника, и давление было. Есть подходы, но я хочу, чтобы была очень классная реализация. Но бывают такие матчи, в которых мяч не залетает в ворота. Как есть, так и есть.

- Вы получили один балл, или все же была возможность получить больше? Какое настроение было перед матчем и уже после его завершения?

- Классное настроение было. У нас всегда классное настроение. Что касается матча, что после матча, что во время матча.

Есть эмоции. Конечно, мы получили один балл, потому что это положительный для нас результат с такой командой, с такими игроками, какие у них есть. И надо уже смотреть, двигаться дальше, уже готовиться к "Заре".

И, конечно, это положительный результат, который нас устраивает. И с теми проблемами, которые у нас есть, там и больные ребята и травмированные. Травмированные выходят из травм, но эпидемия продолжается.

И сейчас у нас два игрока, уже после матча, которые играли, температура 38, поэтому я доволен, что с такими моментами мы справимся. Спасибо.

- Чего ожидаете от следующего матча с "Зарей"?

- Чего ожидаю? Здесь банальные слова. Конечно, я хочу, чтобы у нас получился матч, как мы его планировать. Не всегда все выходит. Будем готовиться, анализировать "Зорю".

И конечно, что я могу сказать? Будем ехать за победой, и если получится, уже увидим, сам матч покажет, сможем мы набрать очки или нет.

- Как вы думаете, сколько баллов необходимо будет, чтобы не попасть хотя бы зоны переходных матчей?

- Ну, я насчитал, я видел, в прошлом сезоне, кажется, хватило 32 балла, поэтому еще очень много нужно. Но ведь, вы знаете, сезон от сезона разный, это же такое, и как будет, вы видите, какая борьба и внизу турнирной таблицы, и сверху, и всередине.

А нас отделяет от шестого места семь пунктов всего-навсего. Семь – это две победы, ты уже там. Поэтому здесь сейчас что-нибудь считать очень сложно, как оно будет.

А может хватить 26, я не знаю. Поэтому посмотрим, посмотрим.

- Очень хороший второй тайм в исполнении вашей команды. Как вы думаете, вы сегодня были близки к победе?

- Я отмечал в перерыве ребятам, чтобы они продолжили действовать. Еще более агрессивно, еще большее пространство, которое есть, использовать.

Сейчас не могу сказать, какой тайм был лучше, первый или второй, потому что нужно проанализировать. Но подходы были и в первом тайме, и во втором неплохие, наверное. Знаете, я смотрю матч, потом на эмоциях что-то говорю, а потом с "Ворсклой", с "Рухом"…

Это были не такие качественные матчи, как хочется. Поэтому сейчас тоже посмотрим. Хотя, конечно, главное – результат.

Естественно, каждому тренеру хочется, чтобы качество было на хорошем уровне, чтобы забивать побеждать. Поэтому было бы качество у нас сегодня, возможно, мы бы победили. А может быть и нет.

Было бы качество лучше у "Полесья", возможно, они бы победили. Такой хороший, интересный матч был. У нас эмоции классные.