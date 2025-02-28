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Шовковский - о матче с Ворсклой: Мы привыкли играть на быстром поле

Премьер-лига
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Шовковский - о матче с Ворсклой: Мы привыкли играть на быстром поле

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 19-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:1).

— Можно сказать, что сегодня мы оказались неготовыми к тому, чтобы играть в сложившихся условиях. Мы привыкли играть на быстром поле и за счет этой скорости поля контролировать мяч. А сегодня надо было упростить игру, забрасывать мяч за спину соперникам и открываться. Одна передача прошла, и это привело к голу. Было несколько других неплохих моментов. Но все равно мы стремились играть не так, как надо было в ситуации, когда погодные условия наложили свой отпечаток.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что виновато поле или что-то еще. Просто мы не адаптировались к этим условиям. Открывались больше в недодачу и из-за этого теряли мячи, получали контратаки соперника. Это тоже сказалось.

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А что касается эпизода с пропущенным мячом, то в нём мы недоработали. Дали подать и позволили игроку команды сопернику ворваться из глубины и пробить по воротам.

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Пытались усилить игру на флангах при помощи скорости, но, к сожалению, это не принесло результата. Точно так же и замены не дали нам ни качества, ни скорости.

— Не показалось ли вам, что ухудшение в игре "Динамо" произошло после быстро забитого гола?

— Сейчас можно что угодно говорить, но мы должны были быть более уверенными, а мелкий пас нам только вредил.

— Не кажется ли вам, что вы передержали Ярмоленко, и он был не такой мобильный во втором тайме?

— Не скажу вам, что мне что-то кажется или не кажется. Андрея спрашиваешь, и он всегда говорит, что всё нормально. У Ярмоленко есть качества, которых нет у других наших футболистов. Он может мячом распорядиться, может передачу отдать, может найти голевой момент. Сегодня ему это не удалось, его плотно прикрыли.

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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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