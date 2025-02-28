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Ищенко - о матче с Динамо: Все было под контролем Максимова, связь была с помощью телефона
Ворскла отобрала очки у Динамо
dynamo.kiev.ua
Помощник главного тренера "Ворсклы" Николай Ищенко подвел итог
— Очень легко пропустили гол. Но в целом, по игре неплохо контролировали мяч, создавали моменты, проводили контратаки. Были, конечно, ошибки, но без них никуда.
— В прошлом туре вашей команде явно не удалась игра с "Оболонью", а сегодня — ничья с "Динамо". В чем секрет преображения и такого успеха?
— Не сказал бы, что с "Оболонью" была очень плохая игра. Просто сказалось плохое состояние поля, на нем было невозможно качественно играть. Но и там у нас тоже были моменты. Тем более, учитывайте, что с "Оболонью" всегда играть тяжело: эта команда и сама не играет, и сопернику не даёт. А сегодня всё было наоборот: качественная команда, качественный газон. Ну и, конечно, настрой ребят, которые показали, что могут играть в футбол и создавать моменты. Мы готовились на сборах, это не случайность.
— Вы сегодня добыли одно очко или упустили два?
— Думаю, больше добыли одно. "Динамо" на протяжении сезона демонстрирует очень качественный футбол. Да, мы были бы рады трем очкам, если бы нам повезло в конце матча. Но в целом, наверное, это плюс один балл.
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— Максимов сегодня был дисквалифицирован. Он вносил каким-то образом коррективы в игру?
— Конечно. Всё было под его контролем, все замены — это его решения. Установка на игру проходила в отеле, а по ходу матча коммуникация с ним была с помощью телефонной связи.
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