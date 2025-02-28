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Удаление за две желтые. Карпаты уже в первом тайме матча с ЛНЗ остались в меньшинстве

Премьер-лига
Обновлено

Альварес уже к 30-й минуте наиграл на две желтые

Удаление за две желтые. Карпаты уже в первом тайме матча с ЛНЗ остались в меньшинстве

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" в пятницу, 28 февраля, принимают ЛНЗ. При этом матч пройдет в Житомире.

И уже на 30-й минуте "Карпаты" остались вдесятером. За вторую желтую карточку – выставленный локоть в подбородок Пасичу – покинул поле опорник Альварес.

Отметим, что игру судит Игорь Пасхал.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Карпаты" - ЛНЗ.

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 19:06
З повагою до Карпат: обидві жовтих справедливі. Особливо друга, просто ліктем по обличчу дав Альварес. І це - маючи першу жовту. Занадто зарядженим був, цей Альварес
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 19:06
З повагою до Карпат: обидві жовтих справедливі. Особливо друга, просто ліктем по обличчу дав Альварес. І це - маючи першу жовту. Занадто зарядженим був, цей Альварес
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