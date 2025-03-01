Черноморец - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В Одессе встретятся команды из зоны вылета. Очень важный матч для обоих коллективов, если учитывать турнирное положение.

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В прошлом туре "Черноморец" очень неожиданно переиграл "Колос", а киевляне минимально уступили "Шахтеру". Нас ожидает очень конкурентный матч двух достойных соперников, которым некуда отступать.

Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

УПЛ. 19-й тур

01.03.2025. 15:30. Одесса. "Черноморец"

"Черноморец" - "Левый Берег"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ