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Черноморец - Левый Берег. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Левый Берег: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В Одессе встретятся команды из зоны вылета. Очень важный матч для обоих коллективов, если учитывать турнирное положение.
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В прошлом туре "Черноморец" очень неожиданно переиграл "Колос", а киевляне минимально уступили "Шахтеру". Нас ожидает очень конкурентный матч двух достойных соперников, которым некуда отступать.
Поединок начнется в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
УПЛ. 19-й тур
01.03.2025. 15:30. Одесса. "Черноморец"
"Черноморец" - "Левый Берег"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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