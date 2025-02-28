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Ищенко: Максимов сказал, что очень недоволен, что мы не обыграли Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане отобрали очки у киевлян

Ищенко: Максимов сказал, что очень недоволен, что мы не обыграли Динамо

vorskla.com.ua

Новина українською

Николай Ищенко, ассистент главного тренера "Ворсклы" Юрия Максимова, в эфире УПЛ ТВ подвел итог матча 19-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

– Эксперты УПЛ ТВ назвали игру "Ворсклы" почти идеальной. Согласны ли вы с этим описанием?

– В целом играли неплохо, но так как мы пропустили гол, то совсем неидеально, можно сказать, катастрофически мы оборонялись, когда пропустили гол. Очень легко одного увели, второй не сузил, третий потерял игрока. Этот момент, конечно, не очень. А в целом контроль мяча, атаки были. В целом – неплохо.

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– В частности, после пропущенного гола, как вам удалось перегруппироваться? Ибо у вас действительно было очень много качественных моментов, и один из них конвертировался в гол.

– К сожалению, что один. Потому что у нас 4 последние игры ноль голов. Уже надеемся, что мешок развязался, и, может, какие-то голы начнем забивать. Потому что моменты создаем в последних играх, а забиваем очень мало. Будем работать над реализацией моментов.

– Что может привести к улучшению этой реализации?

– Я же говорю, это концентрация внимания и мастерство. Может, мастерства не хватает, хотя на тренировках показывают, что вроде бы есть мастерство. А тут не забивают, там в угол не попал, там не выполнил, там не отдал. Это все тренируется.

– Вы больше смотрите на эту ничью, как на позитивный или негативный результат?

– Конечно, позитивный. "Динамо" – очень хорошая команда, сейчас идет с отрывом на 1-м месте, в Лиге Европы тоже показывали очень качественный футбол. Поэтому для нас это – очко в копилку, хотя могли и привезти три.

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– Насколько эта ничья важна для команды с моральной точки зрения? Ведь была достаточно тяжелая первая половина сезона.

– Да, это очень важно для психологического состояния футболистов и для команды, что они поверили, что действительно могут играть, забивать и набирать очки. Это очень важно было очко, надеемся, что даст толчок для футболистов в дальнейшем.

– Максимов уже как-то комментировал вашу работу на тренерском мостике сегодня?

– Зашел, сказал, что очень недоволен, что мы не выиграли.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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