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Шовковский: Результат с Ворсклой закономерен, недоволен действиями своих игроков
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ФК "Динамо" / Автор невідомий
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире УПЛ ТВ подвел итог
– Безусловно, мы разочарованы результатом, но результат – это квинтэссенция качества нашей игры, которую мы показали в этом матче. Могу сказать, что нужно было сегодня играть более вертикально, больше вперед. Но мы этого, к сожалению, не сделали.
Пытались играть в присущий нам футбол, но иногда нужно уметь быстро перестроиться и адаптироваться к условиям и футбольному полю. К сожалению, мы этого не сделали и, как следствие, не контролировали игру и потеряли такие важные пункты.
– В 1-м тайме вы очень активно призывали игроков плотнее играть, особенно что касается передач. Было ли это одним из факторов, почему "Ворскле" удавалось перехватывать гораздо больше, чем вам бы хотелось?
– Безусловно. Футбол зависит от расположения, скорости движения мяча и насколько быстро мы принимаем решения. Мы не делали того, к чему мы привыкли, о чем договаривались.
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И эти передачи, промежуточные, они не ускоряли игру, а немного ее замедляли. И потому нам не удавалось проводить быстрые атаки, на которые мы рассчитывали при быстром изменении направления развития атаки.
А в обороне совершили несколько ошибок, одна из которых стала результативной, когда дали подать и дали пробить по воротам. Причем это не один момент.
Поэтому, в принципе, если мы говорим о результате, то по этой игре, к сожалению, для нас он закономерен, будем откровенно говорить. И я недоволен действиями игроков в этом матче.
– Было ли, возможно, что-то позитивное в этой игре?
– Мы посмотрим, разберем. Сейчас пока не могу сказать. Позитивно, что все без травм – это уже позитивно.
– То есть, с Бражко все нормально?
– Я не знаю, я не могу сейчас ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, сразу после игры тут говорить… Вроде бы, никакой травмы сильной нет, но повреждения, возможно, и есть, и насколько оно сильное – это уже нужно, чтобы наши врачи ответили на этот вопрос.
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