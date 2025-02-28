"Это будет сложная задача, но она нам по силам", - хавбек Руха поделился ожиданиями от матча с Зарей

Опорник " Руха " Эдсон поделился ожиданиями от матча 19-го тура УПЛ с "Зарей".

"Впереди у нас важная игра с "Зарей". Мы хотим реабилитироваться за поражение в предыдущем матче с ЛНЗ. Это была непростая для нас игра, ведь многие игроки не могли качественно подготовиться к этому поединку.

Матч в Киеве важен для нас, ведь хочется получить положительный результат и набраться уверенности во второй части чемпионата. Это будет сложная задача, но она нам по силам", - сказал бразилец.