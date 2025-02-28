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"Это будет сложная задача, но она нам по силам", - хавбек Руха поделился ожиданиями от матча с Зарей
Рух сыграет с Зарей в воскресенье
fcruhlviv.com
Опорник "
"Впереди у нас важная игра с "Зарей". Мы хотим реабилитироваться за поражение в предыдущем матче с ЛНЗ. Это была непростая для нас игра, ведь многие игроки не могли качественно подготовиться к этому поединку.
Матч в Киеве важен для нас, ведь хочется получить положительный результат и набраться уверенности во второй части чемпионата. Это будет сложная задача, но она нам по силам", - сказал бразилец.
Напомним, что матч "Заря" - "Рух" состоится в воскресенье, 3 марта, и начнется в 15:30.
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