Ждем очередной скандал. Пасхал дал спорный пенальти в матче Карпаты - ЛНЗ. ВИДЕО

В рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" в пятницу, 28 февраля, принимают ЛНЗ. При этом матч проходит в Житомире.

И уже на 30-й минуте "Карпаты" остались вдесятером. За вторую желтую карточку – выставленный локоть в подбородок Пасичу – покинул поле опорник Альварес.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, после перерыва Игорь Пасхал свистнул еще одно спорное решение – уже в пользу "Карпат". После флангового штрафного увидел игру рукой от Драмбаева.

На 74-й минуте Бруниньо реализовал точку – 1:0 для львовян.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Карпаты" - ЛНЗ.