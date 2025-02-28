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Ждем очередной скандал. Пасхал дал спорный пенальти в матче Карпаты - ЛНЗ. ВИДЕО
1:0 для Карпат с пенальти
Фото - УПЛ / Автор - невідомий
В рамках 19-го тура УПЛ "Карпаты" в пятницу, 28 февраля, принимают ЛНЗ. При этом матч проходит в Житомире.
И уже на 30-й минуте "Карпаты" остались вдесятером. За вторую желтую карточку – выставленный локоть в подбородок Пасичу – покинул поле опорник Альварес.
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Впрочем, после перерыва Игорь Пасхал свистнул еще одно спорное решение – уже в пользу "Карпат". После флангового штрафного увидел игру рукой от Драмбаева.
На 74-й минуте Бруниньо реализовал точку – 1:0 для львовян.
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Карпаты" - ЛНЗ.
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