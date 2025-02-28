УПЛ. Карпаты – ЛНЗ 1:0. Львовяне вырывают победу в меньшинстве

Программу 19-го в украинской Премьер-Лиге продолжали "Карпаты" и "ЛНЗ". У "Карпат" вернулись в заявку Кемкин и Квасница, а вот Федор еще не восстановился от травмы. Владислав Бабогло не мог играть из-за дисквалификации. У "ЛНЗ" травмирован Ассинор, а дисквалифицированы из-за перебора карт Молло и Яшари.

На старте активнее были "Карпаты". Краснопир на левом фланге штрафной сбросил под удар Чачуа, но тот пробил значительно выше ворот. У "ЛНЗ" Эйнел Соареш вывел Момо фактически лицом к лицу, но Фрэнсис пробил прямо в голкипера.

Уже через несколько минут дважды могли забивать гости. Сначала Кинарейкин парировал Кушниренко, а затем Стецьков заблокировал удар Эйнела Соареша фактически в пустые ворота.

У львовян потенциально опасный штрафной с левого фланга пробивал Мирошниченко, но попал в стенку. На 30-й минуте Альварес попадает локтем в подбородок Пасича и получит желтую карточку, оказавшуюся второй для полузащитника "Карпат".

После удаления игра стала очень напряженной. Любой стык соперников вызвал бурю эмоций с обеих сторон.

Через несколько минут подачу штрафной с левого фланга от Пасича на ближний завершал Эйнел Соареш, но пробил над воротами. В конце тайма хозяева могли выйти вперед. Бруниньо метров с 20 пробил, Кучеренко уже был бессилен, но мяч попал в левую стойку.

Первый тайм завершился закономерной ничьей. До удаления мячом больше владели "Карпаты", а уже в большинстве инициативу пытались держать гости.

На старте второго тайма не чувствовалось, что "ЛНЗ" играет в большинстве, игра была абсолютно ровной. Моменты возникали у обеих ворот. Очеретько зашел с левого фланга в штрафную и пробил низом мимо дальней стойки. К воротам по флангу пытался прорваться Соареш, но защитники выбили мяч. Подачу Авагимяна с углового на ближней стойке завершил ударом головой над воротами Пасич.

Чачуа принял передачу перед штрафной, и пробил мимо левой стойки. Впоследствии Бруниньо пробил с левого фланга, после чего мяч долетел через несколько рикошетов на противоположную стойку, где удар Краснопира заблокировал Кучеренко.

На 72-й минуте "Карпаты" получили право пробивать пенальти. Подача стандарта с левого фланга от Мирошниченко завершилась игрой рукой от Драмбаева в собственной штрафной. Бруниньо развел мяч и голкипера по разным углам. 1:0.

Гости пытались сравнять счет. Пасич попал в офсайд во время паса на правый фланг атаки. Ноникашвили пробил со штрафного с правого фланга мимо дальней штанги. Последние минуты матча прошли сумбурно, обе команды не отсиживались в защите, но чего-то опасного создать не удалось.

После финального свистка произошла стычка, по итогам которой Кушниренко получил красную карточку.

"Карпаты" набрали 27 очков и закрепились на 6-й позиции в турнирной таблице, а "ЛНЗ" с 22 баллами остался 9-м.

19-й тур УПЛ

Житомир. "Центральный"

"Карпаты" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Бруниньо, 74

Карпаты: Кинарейкин - Мирошниченко, Стецьков, Педрозо, Сыч - Альварес Чачуа, Очеретько (Клименко, 82) - Бруниньо (Шах, 87), Краснопир (Игорь Невес, 86), Подлепенец (Костенко, 71).

ЛНЗ: Кучеренко - Драмбаев (Салиху, 87), Дайко, Муравский, Путря - Танковский (Ноникашвили, 46), Кушниренко - Эйнел Соареш (Халайла, 87), Тилль (Авагимян, 46), Пасич (Наумец, 8)

Предупреждения: Альварес, 21, Чачуа, 79, Клименко, 90+6 – Танковский, 38, Ноникашвили, 49, Эйнел Соареш, 54

Удаления: Альварес, 30 - Кушниренко, 90+7