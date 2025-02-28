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Кулач: У Ворсклы было гораздо больше моментов, чем у Динамо, мы потеряли очки
Ворскла и Динамо сыграли вничью
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Нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач поделился эмоциями от
"Мы сегодня заслуживали победы. У нас было гораздо больше моментов, чем у "Динамо". Но и ничья для нас хорошо. Если бы перед игрой знали, что будет такой счет в Киеве, то обрадовались бы. Но по игре мы были лучше. Можно сказать, что мы потеряли очки.
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Перенос матча из Полтавы? Расстроились. Скучаем по нашим болельщикам. Но это футбольные моменты. Надеемся, что с "Карпатами" поле будет готово и покажем сильную игру перед нашими фанатами. Нам нужно набирать очки.
Отсутствие Максимова? Если он сидит на скамье, это влияет на нашу игру. Думаю, что он остался доволен нашим футболом даже на трибунах. Наш гол? Видел, что мяч в сетке, понял, что забил Скляр. Были такие эмоции, будто я забил", - сказал Кулач.
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