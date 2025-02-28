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"Несчастный случай, стечение обстоятельств", - Григорчук рассказал о матче с Карпатами
ЛНЗ минимально проиграл Карпатам
Фото: ФК ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог
– В первом тайме мы просто должны забивать свои голы и на поле все было бы по-другому. Поэтому мы можем только в негативных тонах говорить о реализации этих моментов. А то, что мы больше времени оборонялись, чем хотели, это и заслуга "Карпат", и я не вижу никаких сложностей. Просто в идеале хочется, чтобы мы постоянно были в атаке и создавали много моментов. Но по такой игре, которая была в первом тайме, мы просто обязаны были забивать гол.
– Вошли ли в игру Ноникашвили и Авагимян?
– Мы сейчас не можем говорить об отдельных игроках, как они вошли, потому что нужно тогда разбирать каждого. Особых нареканий на вышеупомянутых футболистов нет. Мы проиграли игру и мы понимаем, что у нас есть материал для совершенствования. Не удовлетворены этим поражением, но идем дальше.
– Как можете объяснить игру Драмбаева рукой в собственной штрафной?
– Это какое-то стечение негативных обстоятельств. Несчастный случай.
– Вы видели, что Кушниренко получил красную карточку после финального свистка?
– Я сразу ушел с поля, но, да, мне сказали, что его удалили. К сожалению.
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