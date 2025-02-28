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"Несчастный случай, стечение обстоятельств", - Григорчук рассказал о матче с Карпатами

Премьер-лига
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ЛНЗ минимально проиграл Карпатам

"Несчастный случай, стечение обстоятельств", - Григорчук рассказал о матче с Карпатами

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук подвел итог матча 19-го тура УПЛ с "Карпатами" (0:1).

– В первом тайме мы просто должны забивать свои голы и на поле все было бы по-другому. Поэтому мы можем только в негативных тонах говорить о реализации этих моментов. А то, что мы больше времени оборонялись, чем хотели, это и заслуга "Карпат", и я не вижу никаких сложностей. Просто в идеале хочется, чтобы мы постоянно были в атаке и создавали много моментов. Но по такой игре, которая была в первом тайме, мы просто обязаны были забивать гол.

– Вошли ли в игру Ноникашвили и Авагимян?

– Мы сейчас не можем говорить об отдельных игроках, как они вошли, потому что нужно тогда разбирать каждого. Особых нареканий на вышеупомянутых футболистов нет. Мы проиграли игру и мы понимаем, что у нас есть материал для совершенствования. Не удовлетворены этим поражением, но идем дальше.

– Как можете объяснить игру Драмбаева рукой в ​​собственной штрафной?

– Это какое-то стечение негативных обстоятельств. Несчастный случай.

– Вы видели, что Кушниренко получил красную карточку после финального свистка?

– Я сразу ушел с поля, но, да, мне сказали, что его удалили. К сожалению.

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Источник:
Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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