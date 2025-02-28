  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дячук рассказал, как отдал шикарный пас на Буяльского в матче с Ворсклой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дячук рассказал, как отдал шикарный пас на Буяльского в матче с Ворсклой

Премьер-лига

Динамо сыграло вничью с Ворсклой

Дячук рассказал, как отдал шикарный пас на Буяльского в матче с Ворсклой

fcdynamo.com

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился впечатлениями от матча 19-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы" (1:1), в котором он отдал голевой пас.

— В эпизоде с забитым мячом ты своей передачей отрезал практически всю защиту соперника, выведя Буяльского один на один с вратарем...

— Я увидел, что у Виталика есть свободное пространство за спинами соперников, и отдал туда передачу. Оказалась результативной.

— "Динамо" повело в счете, но при этом "Ворскла" начала давить, создавать моменты — и в каркас ворот попали, и Руслан Нещерет спасал. Какие сильные стороны можешь выделить у полтавчан?

— В общем, "Ворскла" — хороший соперник, у них хороший подбор игроков.

Читайте такжеНе помог и родной стадион. Ворскла - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

— Во втором тайме "Ворскла" сравняла счет. Насколько это было болезненным ударом, особенно учитывая то, что им удалось забить именно ударом головой?

— Даже не знаю, что сказать... Нужно играть до конца, до последней минуты. Сегодня не получилось.

— То, что игру перенесли из Полтавы в Киев, сыграло в плюс или наоборот в минус?

— Наше поле, мы играли в родных стенах — должно было бы быть в плюс. Но получилось так, как есть...

— Какие мысли на будущее?

— Будем усиленно работать, чтобы исправлять собственные ошибки, и дальше радовать болельщиков победами и набранными очками. Мы все идем к одной общей цели.

По теме
yellow-arrow
Ашур: Для меня не будет провалом, если Полесье не займет 3-е место в УПЛ
yellow-arrow
Лупашко - о матче с ЛНЗ: Мы не поддались провокациям, симуляциям
yellow-arrow
"Несчастный случай, стечение обстоятельств", - Григорчук рассказал о матче с Карпатами
Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Максим Дячук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости