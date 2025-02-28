Дячук рассказал, как отдал шикарный пас на Буяльского в матче с Ворсклой

Защитник киевского "Динамо" Максим Дячук поделился впечатлениями от матча 19-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы" (1:1) , в котором он отдал голевой пас.

— В эпизоде с забитым мячом ты своей передачей отрезал практически всю защиту соперника, выведя Буяльского один на один с вратарем...

— Я увидел, что у Виталика есть свободное пространство за спинами соперников, и отдал туда передачу. Оказалась результативной.

— "Динамо" повело в счете, но при этом "Ворскла" начала давить, создавать моменты — и в каркас ворот попали, и Руслан Нещерет спасал. Какие сильные стороны можешь выделить у полтавчан?

— В общем, "Ворскла" — хороший соперник, у них хороший подбор игроков.

— Во втором тайме "Ворскла" сравняла счет. Насколько это было болезненным ударом, особенно учитывая то, что им удалось забить именно ударом головой?

— Даже не знаю, что сказать... Нужно играть до конца, до последней минуты. Сегодня не получилось.

— То, что игру перенесли из Полтавы в Киев, сыграло в плюс или наоборот в минус?

— Наше поле, мы играли в родных стенах — должно было бы быть в плюс. Но получилось так, как есть...

— Какие мысли на будущее?

— Будем усиленно работать, чтобы исправлять собственные ошибки, и дальше радовать болельщиков победами и набранными очками. Мы все идем к одной общей цели.