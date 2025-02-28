Лупашко - о матче с ЛНЗ: Мы не поддались провокациям, симуляциям

Главный тренер " Карпат " Владислав Лупашко прокомментировал победу над ЛНЗ (1:0) в 19-м туре УПЛ.

– Эмоционально очень сложный матч, особенно для меня. Многие конструктивные впечатления сейчас не дам. Однако, прежде всего, очень важно, что в перерыве мы разговаривали с ребятами: что и как мы хотим, как одерживать эту победу, благодаря чему. Нацеленность на ворота соперника даже когда мы играли вдесятером – важно. Также отмечу, что мы не поддались провокациям, симуляциям, мы продолжали играть на мяче, создавать опасность – это большой шаг вперед. Можно было выиграть эту игру, выбивать мячи, затолкать или дальним непонятным ударом… А этот результат закономерен и мы играли против качественного соперника. Мы выдержали, несмотря на то, что тренировались на искусственном поле. Это имеет очень большое значение: работа наших тренеров по физической подготовке, наших врачей, восстановивших игроков после прошлой игры. Мы провели интенсивный поединок против "Динамо". Вот эти все составляющие очень важны для меня.

– Как вам “ЛНЗ” сегодня? Впечатлила ли вас эта команда?

– Если ты хочешь побеждать, ты должен знать тренера соперника и его специфику игры. То, что Роман Григорчук много лет создавал в "Черноморце", сейчас пытается создать в Черкассах. Мы видели игру ЛНЗ против "Руха". Они играли качественно во многих моментах, но мы не понимали силу серкащан, потому что "Рух" болел перед этим матчем.

– Пабло Альварес очень расстроился после удаления. Вы уже общались с ним?

– Сказал ему, что все хорошо, это игра. Это не была желтая или красная карточка, за которую нужно штрафовать. Он сберегал мяч, и это была случайность. Главное, как отреагировали его партнеры. Они его не упрекали, а просто выполняли за него беговую работу на поле. Нам не хватало его присутствия между звеньями для того, чтобы разворачивать ЛНЗ, но туда заходили другие футболисты. Черкасская команда не ожидала, что наши вингеры или крайние защитники будут получать мяч в этой зоне. Для них это было неожиданно, они не ожидали, что команда будет смело вдесятером.

- Перед матчем был особый энергетический круг, когда к команде присоединился фанат "Карпат", воин Ростислав Шостак с позывным "Карпаты". Очень классно зарядил команду.

– Спасибо Ростиславу! Хочу сказать, что я впервые такое вижу и это отличная инициатива от него. Если это искренне, это действительно энергетически. Часть этой победы принадлежит Ростиславу. Мне такие вещи очень нравятся. Когда это идет от души, оно имеет большое значение для команды. Я думаю, что Ростислав запомнит этот матч на всю жизнь. Я счастлив, что нам удалось подарить ему такие эмоции. В таких случаях болельщик действительно может сказать, что он является частью команды. Я видел, как завелись фанаты после этого энергетического круга и начали кричать ВСУ! Очень классные эмоции и я счастлив, что мы их можем дать.

Также хочу добавить, что вчера день рождения отмечали мои отец и жена. Они очень переживают за результаты. Я хотел бы посвятить им эту победу. Наверное, это мои два самых больших фаната. Мама будет обижаться (улыбается – прим.), но так как болеют за меня папа и жена, мало кто это делает. Я их поздравляю и благодарю их за веру и поддержку. Вчера отец сказал, что не нужно никаких подарков, нужно подарить победу. Дарю! Сдержал слово (улыбается – прим.).