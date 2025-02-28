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Ашур: Для меня не будет провалом, если Полесье не займет 3-е место в УПЛ

Премьер-лига

Главный тренер Полесьях порассуждал о еврокубках, и не только

Ашур: Для меня не будет провалом, если Полесье не займет 3-е место в УПЛ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал о целях и задачах на сезон пробиться в зону еврокубков.

– Если "Полесье" не займет 3-е место в чемпионате – это будет провал для вас лично?

– Для меня лично это не будет провалом, потому что, учитывая то количество изменений, которое у нас произошло, учитывая тот момент, в котором мы сейчас, мы не можем быть стопроцентными железными претендентами на это место.

Для меня провал – каждая игра, которую мы не выигрываем или выигрываем так, как мне не нравится. 4-е место тоже дает возможность играть в еврокубках – возможно, это будет не самое плохое развитие событий на этот сезон. Если зайдем на 3-е – ну, замечательно.

Ну и, по моему мнению, мы в какой-то момент очень неосторожны были с ожиданиями. То есть нам нужно было более трезво относиться к процессу с самого начала.

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Полесье (Житомир) Имад Ашур
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2025 в 23:59
просто тебя уволят за плохую работу --понял
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
28.02.2025 в 23:59
просто тебя уволят за плохую работу --понял
Ответить
0
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