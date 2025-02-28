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Ашур: Для меня не будет провалом, если Полесье не займет 3-е место в УПЛ
Главный тренер Полесьях порассуждал о еврокубках, и не только
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "
– Если "Полесье" не займет 3-е место в чемпионате – это будет провал для вас лично?
– Для меня лично это не будет провалом, потому что, учитывая то количество изменений, которое у нас произошло, учитывая тот момент, в котором мы сейчас, мы не можем быть стопроцентными железными претендентами на это место.
Для меня провал – каждая игра, которую мы не выигрываем или выигрываем так, как мне не нравится. 4-е место тоже дает возможность играть в еврокубках – возможно, это будет не самое плохое развитие событий на этот сезон. Если зайдем на 3-е – ну, замечательно.
Ну и, по моему мнению, мы в какой-то момент очень неосторожны были с ожиданиями. То есть нам нужно было более трезво относиться к процессу с самого начала.
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