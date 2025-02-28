Ашур: Для меня не будет провалом, если Полесье не займет 3-е место в УПЛ

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур рассказал о целях и задачах на сезон пробиться в зону еврокубков.

– Если "Полесье" не займет 3-е место в чемпионате – это будет провал для вас лично?

– Для меня лично это не будет провалом, потому что, учитывая то количество изменений, которое у нас произошло, учитывая тот момент, в котором мы сейчас, мы не можем быть стопроцентными железными претендентами на это место.

Для меня провал – каждая игра, которую мы не выигрываем или выигрываем так, как мне не нравится. 4-е место тоже дает возможность играть в еврокубках – возможно, это будет не самое плохое развитие событий на этот сезон. Если зайдем на 3-е – ну, замечательно.

Ну и, по моему мнению, мы в какой-то момент очень неосторожны были с ожиданиями. То есть нам нужно было более трезво относиться к процессу с самого начала.