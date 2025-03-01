Лупашко: Удаление Альвареса? Фол был 100%, но судья должен был понимать, что ломает этим игру

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко высказался об удалении хавбека львовян Альвареса за две желтых карточек уже на 30-й минуте матча 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0) .

"Фол был, 100 процентов. Нет, смотрите. Пабло был первым на мяче, он сохранил мяч. Он наносил удар в челюсть игрока ЛНЗ, игрок ЛНЗ был в динамике, он бежал так же, и они столкнулись. Прикосновение к лицу было, 100 процентов, но мне кажется, что нужно немного отходить от понимания такого четкого момента.

То есть нужно понимать, что ты ломаешь этим игру. Игра была действительно очень интересной, в первые минуты было много переходов со стороны ЛНЗ, опасных переходов, у нас были позиционные атаки хорошие, много подходов к воротам.

Игра начинала раскрываться, а мы немного ее изменили этим решением. Я не могу сказать, что не было повода давать ту вторую карточку. Но если исходить из того, что происходило на поле, как часто говорят, "дух игры", возможно, нужно было задуматься, мне кажется", - сказал Лупашко.