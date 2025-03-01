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Лупашко: Удаление Альвареса? Фол был 100%, но судья должен был понимать, что ломает этим игру

Премьер-лига

Матч выдался боевым, но интересным

Лупашко: Удаление Альвареса? Фол был 100%, но судья должен был понимать, что ломает этим игру

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко высказался об удалении хавбека львовян Альвареса за две желтых карточек уже на 30-й минуте матча 19-го тура УПЛ с ЛНЗ (1:0).

"Фол был, 100 процентов. Нет, смотрите. Пабло был первым на мяче, он сохранил мяч. Он наносил удар в челюсть игрока ЛНЗ, игрок ЛНЗ был в динамике, он бежал так же, и они столкнулись. Прикосновение к лицу было, 100 процентов, но мне кажется, что нужно немного отходить от понимания такого четкого момента.

То есть нужно понимать, что ты ломаешь этим игру. Игра была действительно очень интересной, в первые минуты было много переходов со стороны ЛНЗ, опасных переходов, у нас были позиционные атаки хорошие, много подходов к воротам.

Игра начинала раскрываться, а мы немного ее изменили этим решением. Я не могу сказать, что не было повода давать ту вторую карточку. Но если исходить из того, что происходило на поле, как часто говорят, "дух игры", возможно, нужно было задуматься, мне кажется", - сказал Лупашко.

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Владислав Лупашко ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
01.03.2025 в 00:48
А можливо треба було замислитись, що вже була жовта і грати з розумом
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
01.03.2025 в 00:48
А можливо треба було замислитись, що вже була жовта і грати з розумом
Ответить
1
0

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