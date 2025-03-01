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Шахтер – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Александрия. АУДИО онлайн трансляция матча 19-го тура УПЛ

ФК Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 19-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией".

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Ух, это будет горячо. Встречаются главные преследователи киевского "Динамо" и претенденты на медали. "Шахтер" против "Александрии", Пушич против Ротаня. Смогут ли "горняки" приблизиться к команде Руслана Петровича? Ждем ничью в пользу "Динамо"? Или гости преподнесут результат с оттенком сенсации? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 1 марта – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Шахтер (Донецк) ФК Александрия чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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