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Тренировочная база клуба УПЛ попала под российский обстрел. Фото
Без слов
Фото - Чорноморець
Тренировочная база клуба УПЛ попала под российский обстрел.
"Черноморец" сообщил, что тренировочная база клуба в Совиньоне Одесской области попала под российскую атаку и пострадала. Клуб рассказал о последствиях.
"В бассейне выбило окна, досталось также административному зданию, разбитое стекло заняло большое пространство на территории спортивно-восстановительного комплекса. Пострадали машины сотрудников и представителей клуба - не надо забывать, что это был именно вечер заезда клуба на базу накануне ответственной игры 19 тура УПЛ против ФК "Левый берег". Впереди оценка нанесенного ущерба", - написали представители "Черноморца".
Одесская команда рассказала, что никто не пострадал, игроки остались ночевать на базе. Легионеры на месте.
"К счастью, никто из игроков, тренеров и персонала не пострадал. И это самое главное. Большая часть игроков и тренеров остались ночевать на базе. Ребята находятся в нормальном психологическом состоянии. Опережая актуальные вопросы отмечаем: все легионеры на месте, все в команде в такое громкое во всех смыслах слова и разрушительное время. Команда - как одна настоящая семья", - написали в "Черноморце".
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Напомним, что матч между "Черноморцем" и "Левым берегом" состоится 1 марта и начнется в 15:30 по киевскому времени.
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