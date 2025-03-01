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Шищенко: Трудно играть против Полесья. По сравнению с Ворсклой было больше подходов к воротам

Премьер-лига
Обновлено

Тренер требует агрессии в атаке

Шищенко: Трудно играть против Полесья. По сравнению с Ворсклой было больше подходов к воротам

fc.obolon.ua

Новина українською

Сергей Шищенко прокомментировал ничью с житомирским клубом.

"Конечно, ничья является положительным результатом. Мы боремся за выживание в УПЛ. И каждый зачетный балл нам важен. Мы получили одно очко, но могли взять и три, а могли и проиграть. В принципе, я доволен действиями игроков, их отношением. Трудно играть против таких команд, как "Полесье". Мы смогли завоевать важное очко".

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“Нам нужно более агрессивно играть в нападении. По сравнению с "Ворсклой" было больше подходов к воротам. В общем, на мой взгляд, был интересный матч для тренеров, для анализа. Будем анализировать игру команды и делать выводы", – сказал Шищенко.

"Пивовары" догнали "Колос", который занимает 11-ю строчку (18 очков).

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 05:37
Шищенко сказал был интересный матч для тренеров и для анализа. Матч был не плох и для болельщиков.Не ленились как Динамо много движения и характера!
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 05:37
Шищенко сказал был интересный матч для тренеров и для анализа. Матч был не плох и для болельщиков.Не ленились как Динамо много движения и характера!
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