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Шищенко: Трудно играть против Полесья. По сравнению с Ворсклой было больше подходов к воротам
Тренер требует агрессии в атаке
fc.obolon.ua
Сергей Шищенко прокомментировал ничью с житомирским клубом.
"Конечно, ничья является положительным результатом. Мы боремся за выживание в УПЛ. И каждый зачетный балл нам важен. Мы получили одно очко, но могли взять и три, а могли и проиграть. В принципе, я доволен действиями игроков, их отношением. Трудно играть против таких команд, как "Полесье". Мы смогли завоевать важное очко".
“Нам нужно более агрессивно играть в нападении. По сравнению с "Ворсклой" было больше подходов к воротам. В общем, на мой взгляд, был интересный матч для тренеров, для анализа. Будем анализировать игру команды и делать выводы", – сказал Шищенко.
"Пивовары" догнали "Колос", который занимает 11-ю строчку (18 очков).
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