Шищенко: Трудно играть против Полесья. По сравнению с Ворсклой было больше подходов к воротам

Сергей Шищенко прокомментировал ничью с житомирским клубом.

"Конечно, ничья является положительным результатом. Мы боремся за выживание в УПЛ. И каждый зачетный балл нам важен. Мы получили одно очко, но могли взять и три, а могли и проиграть. В принципе, я доволен действиями игроков, их отношением. Трудно играть против таких команд, как "Полесье". Мы смогли завоевать важное очко".