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Ашур высказался о заявления экс-вицепрезидента Полесья о задании минимум на сезон – победе в кубке и чемпионате
Наставник стаи разделяет масштабные планы
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал слова бывшего вице-президента клуба Владимира Тесли из летнего интервью. Напомним, что тогда функционер сказал: “Наша минимальная задача на сезон – выиграть Кубок Украины и выиграть чемпионат Украины. Но это минимально, потому что дальше у нас Лига чемпионов”.
“Я не могу отвечать ни за чьи слова, кроме своих. Я предполагаю, что речь шла о более долгосрочных перспективах команды. Возможно, это не так подавалось, возможно, подавалось очень агрессивно или самоуверенно, но, думаю, речь шла именно об этом, потому что в долгосрочной перспективе у нас именно такие амбиции”, – сказал Ашур.
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