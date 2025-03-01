  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок

Премьер-лига
Обновлено

Черкасская команда не реализовала численное большинство

Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Роман Григорчук прокомментировал поражение "Карпатам".

“К сожалению, мы проиграли, потеряли очки. Я думаю, что все должно быть иначе. Я уже говорил на флеш-интервью, что мы имели возможность забивать гол или два в первом тайме, а это значительно облегчило бы ситуацию. Конечно, досадно, что мы долгое время играли в большинстве и не реализовали это преимущество. Понимаем, над чем работать.

Мы еще раз подтверждаем, что нам обязательно нужно усиление в атакующей линии. Мы должны быть лучше в атаке. Хотим играть в атакующий футбол, давить на соперника. Если ты этого не можешь сделать в течение всего матча, то трудно добывать очки и побеждать систематически, а мы бы этого очень хотели”.

Читайте такжеИзвестно, где юный хавбек ЛНЗ продолжит играть после сборов с первой командой

"Не было такой ситуации, что команда сразу смогла бы отреагировать на такое преимущество. Это наша психология и поведение в поле. Мы должны были взять все в свои руки и контролировать игру. К сожалению, царил беспорядок. В перерыве мы сделали коррективы.

Поговорили о том, как мы должны играть. То, что мы играли в большинстве такое большое время и не забили гол – свидетельствует о том, что мы не сильны в атаке. Пенальти – это несчастный случай, трудно даже объяснить. Просто идет подача и мяч попадает в руку. Это был отрицательный момент”, – считает специалист.

ЛНЗ остается на 9-м месте (22 балла).

По теме
yellow-arrow
Ашур высказался о заявления экс-вицепрезидента Полесья о задании минимум на сезон – победе в кубке и чемпионате
yellow-arrow
Шищенко: Трудно играть против Полесья. По сравнению с Ворсклой было больше подходов к воротам
yellow-arrow
Тренировочная база клуба УПЛ попала под российский обстрел. Фото
Роман Григорчук ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости