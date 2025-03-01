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Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок
Черкасская команда не реализовала численное большинство
Фото: ФК ЛНЗ
Роман Григорчук прокомментировал поражение "Карпатам".
“К сожалению, мы проиграли, потеряли очки. Я думаю, что все должно быть иначе. Я уже говорил на флеш-интервью, что мы имели возможность забивать гол или два в первом тайме, а это значительно облегчило бы ситуацию. Конечно, досадно, что мы долгое время играли в большинстве и не реализовали это преимущество. Понимаем, над чем работать.
Мы еще раз подтверждаем, что нам обязательно нужно усиление в атакующей линии. Мы должны быть лучше в атаке. Хотим играть в атакующий футбол, давить на соперника. Если ты этого не можешь сделать в течение всего матча, то трудно добывать очки и побеждать систематически, а мы бы этого очень хотели”.
"Не было такой ситуации, что команда сразу смогла бы отреагировать на такое преимущество. Это наша психология и поведение в поле. Мы должны были взять все в свои руки и контролировать игру. К сожалению, царил беспорядок. В перерыве мы сделали коррективы.
Поговорили о том, как мы должны играть. То, что мы играли в большинстве такое большое время и не забили гол – свидетельствует о том, что мы не сильны в атаке. Пенальти – это несчастный случай, трудно даже объяснить. Просто идет подача и мяч попадает в руку. Это был отрицательный момент”, – считает специалист.
ЛНЗ остается на 9-м месте (22 балла).
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