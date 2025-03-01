Григорчук: Были возможности забивать гол или два. К сожалению, царил беспорядок

Роман Григорчук прокомментировал поражение "Карпатам".

“К сожалению, мы проиграли, потеряли очки. Я думаю, что все должно быть иначе. Я уже говорил на флеш-интервью, что мы имели возможность забивать гол или два в первом тайме, а это значительно облегчило бы ситуацию. Конечно, досадно, что мы долгое время играли в большинстве и не реализовали это преимущество. Понимаем, над чем работать.

Мы еще раз подтверждаем, что нам обязательно нужно усиление в атакующей линии. Мы должны быть лучше в атаке. Хотим играть в атакующий футбол, давить на соперника. Если ты этого не можешь сделать в течение всего матча, то трудно добывать очки и побеждать систематически, а мы бы этого очень хотели”.