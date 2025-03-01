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"Едем за победой". Игрок Левого берега – об игре с Черноморцем

Премьер-лига

Бывший игрок одесской команды о предстоящей игре

"Едем за победой". Игрок Левого берега – об игре с Черноморцем

fclb.com.ua

Новина українською

Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал рассказал о том, как проходит подготовка к выездному матчу против "Черноморца".

В ожидании победы подходим к этому противостоянию. Нам важно набрать три зачетных пункта, едем за победой. Игра будет боевой, ведь нам, как и "Черноморцу", нечего терять. Будем играть на победу.

С кем из футболистов одесской команды продолжаете общение? Возможно, общались накануне игры с кем-нибудь из игроков или тренерского штаба?

В "Черноморце" тренерский штаб уже полностью новый, потому ни с кем не общался. А что касается футболистов, то, конечно, знакомые есть. Все готовятся, ждут нас. Будет очень интересная игра.

Матч-центр UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры 19-го тура УПЛ.

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Источник:
fclb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 09:52
Вы бы поменьше болтали. Игры никакой а базара не переслушаешь.
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1
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
01.03.2025 в 09:52
Вы бы поменьше болтали. Игры никакой а базара не переслушаешь.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
01.03.2025 в 10:33
Ми не в лаптєстані, ка.цап, так що рот не закривай....
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0
1

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