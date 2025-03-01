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"Едем за победой". Игрок Левого берега – об игре с Черноморцем
Бывший игрок одесской команды о предстоящей игре
fclb.com.ua
Защитник "Левого Берега" Владислав Шаповал рассказал о том, как проходит подготовка к выездному матчу против "Черноморца".
В ожидании победы подходим к этому противостоянию. Нам важно набрать три зачетных пункта, едем за победой. Игра будет боевой, ведь нам, как и "Черноморцу", нечего терять. Будем играть на победу.
С кем из футболистов одесской команды продолжаете общение? Возможно, общались накануне игры с кем-нибудь из игроков или тренерского штаба?
В "Черноморце" тренерский штаб уже полностью новый, потому ни с кем не общался. А что касается футболистов, то, конечно, знакомые есть. Все готовятся, ждут нас. Будет очень интересная игра.
Матч-центр UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры 19-го тура УПЛ.
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