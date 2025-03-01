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Шахтер - Александрия: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Премьер-лига

Может получиться интересная игра между лидерами чемпионата

Шахтер - Александрия: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Фото пресслужби ФК "Олександрія"

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

1 марта пройдет центральный матч 19 тура УПЛ 2024/25. Во Львове донецкий "Шахтер", идущий третьим, будет принимать "Александрию", которая занимает вторую строчку. "Горняки" пока отстают от команды из Кировоградщины на пять очков, имея в запасе недоигранный матч с "Кривбассом".

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Перед этим поединком вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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