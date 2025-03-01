Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Обе команды в текущем сезоне выполняют разные задачи. Криворожцы борются за еврокубки и имеют хорошие шансы сыграть там и в следующем сезоне. "Ингулец" борется за выживание и пока эта борьба не очень успешна.

Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 19-й тур

1 марта. Кривой Рог. "Горняк"

"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"

Текстовая трансляция – UA-Футбол



Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ