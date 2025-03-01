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Ингулец – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Кривбасс – Верес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 01.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Обе команды в текущем сезоне выполняют разные задачи. Криворожцы борются за еврокубки и имеют хорошие шансы сыграть там и в следующем сезоне. "Ингулец" борется за выживание и пока эта борьба не очень успешна.
Поединок начнется в 13:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.
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УПЛ, 19-й тур
1 марта. Кривой Рог. "Горняк"
"Ингулец" 13:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ
Телетрансляція матчу Інгулець – КривбасСмотреть трансляцию
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