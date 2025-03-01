Шахтер - Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Без всякого преуменьшения, противостояние "горняков" и "горожан" выступает как центральный поединок не только уик-энда, но и всего 19-го в украинском первенстве. Кто бы мог подумать в начале этой кампании, что по состоянию на второй круг мы будем говорить о наших героях именно как о второй и третьей командах УПЛ. При этом действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера" выступает здесь как раз как третья команда и в частности отстает от банды Руслана Ротаня сразу на 5 зачетных баллов. С другой стороны, у дончан есть еще шанс в запасе.

Поединок начнется в 18:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале УПЛ ТВ.

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УПЛ, 19-й тур

1 марта. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Александрия"

Текстовая трансляция – UA-Футбол



Видеотрансляция – MEGOGO УПЛ ТВ