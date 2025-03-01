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Шанс для конкурентов? ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Динамо 1:1
Команда Александра Шовковского неожиданно потеряла очки
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Только ленивый не говорил о высоченных шансах "Динамо" на чемпионство. Преимущество в таблице действительно побуждало к этим разговорам, но ситуация на футбольном поле вносит коррективы. После матча с "Восрклой", который формально для "Динамо" был выездным, а фактически - домашним, все уже не так очевидно.
Осечка - шанс для конкурентов?
За событиями на поле и за его пределами вживую наблюдала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
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