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Шанс для конкурентов? ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Динамо 1:1

Премьер-лига

Команда Александра Шовковского неожиданно потеряла очки

Шанс для конкурентов? ФОТОрепортаж с матча Ворскла - Динамо 1:1

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Только ленивый не говорил о высоченных шансах "Динамо" на чемпионство. Преимущество в таблице действительно побуждало к этим разговорам, но ситуация на футбольном поле вносит коррективы. После матча с "Восрклой", который формально для "Динамо" был выездным, а фактически - домашним, все уже не так очевидно.

Осечка - шанс для конкурентов?

За событиями на поле и за его пределами вживую наблюдала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

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