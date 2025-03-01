УПЛ. Черноморец - Левый Берег 0:1. Киевляне поднимаются из зоны переходных матчей

В девятнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 встречались "Черноморец" и "Левый Берег". Это было противостояние 14-й и 15-й команд, которых отделяло всего одно очко.

Ночью база одесского "Черноморца" подверглась российскому обстрелу. В день матча против "Левого Берега" работники базы, клуба и сами футболисты разбирались с последствиями: убирали территорию и заклеивали окна скотчем.

В прошлом туре одесситы неожиданно на выезде переиграли "Колос". Таким образом, "Черноморец" впервые победил на выезде в текущем сезоне, впервые забил два мяча в этом розыгрыше УПЛ и впервые в истории переиграл "Колос" на его поле. "Левый Берег" минимально уступил "Шахтеру“, но эту игру подопечные Первака могут занести себе в актив. Особенно это касается первой половины встречи.

По сравнению с прошлым туром Александр Бабич сегодня выпустил с первых минут Кайо Гомеса, Когута, Ермакова и Хобленко. Виталий Первак сегодня тоже сделал изменения в составе. С первых минут появились: Соколов, Банаду, Косовского.

Игра началась в медленном темпе. Было много борьбы, но без конструктива в заключительной трети поля. Типичная игра команд из нижней части турнирной таблицы. Открыть счет киевлянам помогло индивидуальное мастерство Шастала. После прострела Синицы в одно касание в дальний угол пробил новичок "Левого Берега" - 0:1. Первый момент и сразу гол. Одесситы пропускают в десятом матче подряд в УПЛ. Хозяева после пропущенного гола активизировались, но играли слишком примитивно. Также стоит отметить организованную игру подопечных Первака в защите.

На 32-й минуте наконец-то пришлось вступить в игру Механиву, когда он парировал удар Мустафаева после передачи Райана. Первый тайм завершился со счетом 0:1. Этот футбол нельзя назвать зрелищным, но гости смогли выжать максимум.

На 56-й минуте пробивал Сухоручко, но попасть в створ ворот не смог. У одесситов был свой момент, когда Эмиль Мустафаев перебросил голкипера и ворота. Темп матча был достаточно медленный и после перерыва. По счету гости играли уверенно и никуда не спешили. А вот от одесситов все же ожидали большего. Борьба, борьба и еще раз борьба. В позиционном футболе были очень большие проблемы у хозяев поля. Подопечные Бабича атаковали, но довести атаки до логического завершения не могли.

На 87-й минуте должен был спасать свою команду Шевцов, но он из выгодной позиции пробил выше ворот. В итоге, третье подряд домашнее поражение одесситов. "Левый Берег" поднимается сразу на 11-е место, а "Черноморец“ опускается на предпоследнее.

УПЛ. 19-й тур

"Черноморец" - "Левый Берег" 0:1

Голы: Шастал (22)

"Черноморец": Рудько - Кайо Гомес, Кратов, Скиба, Райан - Шпорн, Мустафаев (Попов, 73), Габелок (Билошевский, 83), Когут (Шевцов, 66), Янаков (Тоиров, 83) - Хобленко

"Левый Берег": Механив - Сидней, Шаповал, Семенов, Соколов - Банада, Дедух, Косовский - Синица (Галас. 84), Шастал (М. Когут, 73), Сухоручко