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Ингулец – Кривбасс: стартовые составы команд
Подопечные Кобина против коллектива Юрий Вернидуба
ФК Кривбас
В матче 18 тура УПЛ "Ингулец" дома примет "Кривбасс". Главные тренеры команд выбрали стартовый состав на этот поединок.
- "Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Дыхтырук, Малыш, Катрич – Гаджук – Бенедюк, Волохатый, Лосенко, Пушкарев – Кисленко.
- Запасные: Жилкин, Чабан, Жовтенко, Пятов, Сад, Могильный, Схороход, Фарасеенко, Меленчук, Свистун.
- "Кривбасс": Маханьков – Понедельник, Виливальд, Романчук, Дибанго – Хомченовский – Кузык, Аморозо, Илич, Микитишин – Соса.
- Запасные: Клищук, Омельченко, Конате, Пличко, Лунев, Шевченко, Ндомбази, Задерака, Кожушко, Мендоза, Каменский.
Перед этим поединком подопечные Василия Кобина занимают 16-е место в чемпионате, коллектив Юрия Вернидуба идет на четвертой позиции. У команд девять и 31 очко соответственно.
Матч состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Старт встречи запланирован на 13:00.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния между “Ингульцом” и “Кривбассом”.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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