Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух назначил вице-президента по коммерческим вопросам
Будет отвечать за коммерческую деятельность и коммуникацию с партнерами ФК Рух
Фото - ФК Рух
Львовский "Рух" назначил вице-президента по коммерческим вопросам.
Олег Шпур с 1 марта будет отвечать за коммерческую деятельность и коммуникацию с партнерами ФК "Рух".
"Моя задача на новой должности - наполнение клубного бюджета. Важно провести структуризацию расходов и доходов, а также найти новые источники прибыли. Одним из этих элементов является сотрудничество с другими отделами клуба и качественно налаженный контакт между внутренними структурами", - заявил вице-президент.
Также Шпур заявил, что "Рух" интересен для рекламодателей.
"Многое зависит от создания новых маркетинговых кейсов. В этом плане "Рух" интересен для рекламодателей, ведь главная команда клуба демонстрирует стабильные результаты в УПЛ и в последние годы достигла новых вершин в чемпионате и смогла закрепиться на этом высоком уровне. Кроме того, есть сектор Академии и ДЮСШ, которые поддерживают бренд "Руха" среди молодежи и семейной аудитории, поэтому у клуба появляются новые болельщики, в том числе и через проект медиакоманды", - сказал Шпур.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что сейчас "Рух" занимает 7-е место с 23-мя баллами.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Тренировочная база клуба УПЛ попала под российский обстрел. Фото
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Экс-футболист Реала рассказал, что в раздевалке делали с плакатами игроков Барселоны
- Воспитанник Динамо – о визите Зеленского к Трампу: Самый сильный Президент всех времен! Президент США предложил предать жителей Запорожья и Херсона