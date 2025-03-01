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Рух назначил вице-президента по коммерческим вопросам

Премьер-лига

Будет отвечать за коммерческую деятельность и коммуникацию с партнерами ФК Рух

Рух назначил вице-президента по коммерческим вопросам

Фото - ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" назначил вице-президента по коммерческим вопросам.

Олег Шпур с 1 марта будет отвечать за коммерческую деятельность и коммуникацию с партнерами ФК "Рух".

"Моя задача на новой должности - наполнение клубного бюджета. Важно провести структуризацию расходов и доходов, а также найти новые источники прибыли. Одним из этих элементов является сотрудничество с другими отделами клуба и качественно налаженный контакт между внутренними структурами", - заявил вице-президент.

Также Шпур заявил, что "Рух" интересен для рекламодателей.

"Многое зависит от создания новых маркетинговых кейсов. В этом плане "Рух" интересен для рекламодателей, ведь главная команда клуба демонстрирует стабильные результаты в УПЛ и в последние годы достигла новых вершин в чемпионате и смогла закрепиться на этом высоком уровне. Кроме того, есть сектор Академии и ДЮСШ, которые поддерживают бренд "Руха" среди молодежи и семейной аудитории, поэтому у клуба появляются новые болельщики, в том числе и через проект медиакоманды", - сказал Шпур.

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Напомним, что сейчас "Рух" занимает 7-е место с 23-мя баллами.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Владислав Прийменко
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