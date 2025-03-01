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Капитан Ворсклы прокомментировал первое взятое очко за последние четыре игры
Команда занимает 13 место в УПЛ
Скриншот: канал ICTV2 на YouTube
Вчера "Ворскла" сыграла вничью против "Динамо" - 1:1.
Капитан "Ворсклы" Игорь Пердута прокомментировал игру в 19-м туре УПЛ.
После четырех поражений подряд "Ворскла" просто не имела права отступать. Вот почему, несмотря на турнирное положение участников противостояния, мы ехали в столицу по очкам.
А пропущенный быстрый гол от киевлянина Буяльского как-то отразился на действиях полтавчан?
Вряд ли, ведь никаких тактических перестроек не произошло. Разве что счёт заставлял нас играть более активно. Важно было соблюдать установку: дорожить мячом, действовать компактно, не позволять динамовцам выбегать в стремительные контратаки.
В середине второго тайма полтавчане выровняли положение и считаю, что заслужили добытое очко. Видимо, динамовцы и их фаны ждали совсем иного результата, но если бы мы проиграли, это было бы несправедливо.
А когда под занавес поединка "Ворскла" оказалась в меньшинстве, не появились ли опасения за результат?
Знаете, нам много удавалось, считаю, что именно мы контролировали ход событий на поле и потому довольно уверенно отстояли ничью. Также хорошо, что обошлось без травм.
Отсутствие дисквалифицированного кормчего Юрия Максимова в технической зоне ощущалось?
В водовороте борьбы было не до того, главное выполнять план на игру. Когда возникали какие-то проблемы, слышали подсказки от ассистентов Максимова. Если честно, то я даже не знаю, откуда наш наставник наблюдал за поединком.
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