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Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
Поединок по графику начинался в 13:00 по киевскому времени
Фото - Кривбас
Матч "Ингульца" с "Кривбассом" задерживается.
В Днепропетровской области третий час продолжается воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что для региона действует ракетная опасность.
"Ингулец" не играет в Петрово из-за неготовности стадиона. Клуб обратился к "Кривбассу" с предложением провести матч на их поле.
Матч по графику запланирован на 13:00 по киевскому времени.
До поединка "Кривбасс" занимает четвёртое место в турнирной таблице, "Ингулец" - последнее 16-е место.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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