Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина

Матч "Ингульца" с "Кривбассом" задерживается.

В Днепропетровской области третий час продолжается воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что для региона действует ракетная опасность.

"Ингулец" не играет в Петрово из-за неготовности стадиона. Клуб обратился к "Кривбассу" с предложением провести матч на их поле.

Матч по графику запланирован на 13:00 по киевскому времени.

До поединка "Кривбасс" занимает четвёртое место в турнирной таблице, "Ингулец" - последнее 16-е место.