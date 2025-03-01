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Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина

Премьер-лига

Поединок по графику начинался в 13:00 по киевскому времени

Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина

Фото - Кривбас

Новина українською

Матч "Ингульца" с "Кривбассом" задерживается.

В Днепропетровской области третий час продолжается воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что для региона действует ракетная опасность.

Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина - изображение 1

"Ингулец" не играет в Петрово из-за неготовности стадиона. Клуб обратился к "Кривбассу" с предложением провести матч на их поле.

Матч по графику запланирован на 13:00 по киевскому времени.

До поединка "Кривбасс" занимает четвёртое место в турнирной таблице, "Ингулец" - последнее 16-е место.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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