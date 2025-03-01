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Битва аутсайдеров турнирной таблицы УПЛ. Тренеры объявили составы на матч Черноморец – Левый Берег
Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени
В 19-м туре Украинской Премьер-Лиги встретятся "Черноморец" и "Левый Берег".
Александр Бабич выставил следующий состав:
Рудько – Кайо Гомес, Кратов, Скиба, Раян – Шпорн – Мустафаев, Габелот, Когут, Янаков – Хобленко
Виталий Первак выпускает следующих футболистов с первых минут
Механив – Соколов, Семенов, Шаповал. Сидней – Банада – Косовской, Дедух – Шастал, Сухоручко, Синица
Это третья встреча между командами и впервые на стадионе "Черноморец". Для "Левого берега" это 10-й гостевой матч в УПЛ.
"Черноморец" проиграл две домашних игры подряд – "Ворскле" (0:1) и "Кривбассу" (1:3). Также одесский клуб пропускает 9 матчей подряд – в их ворота соперники забили 17 голов.
"Левый берег" 4 матча играет без ничьих: победа и 3 поражения.
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Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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