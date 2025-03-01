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Вернулся домой. Балаба рассказал почему перешел в Верес
Будет играть под номером 35
НК Верес
Назар Балаба, игравший за "Динамо" U-19, подписал контракт с "Вересом".
Контракт 19-летнего футболиста с клубом рассчитан на три года.
Новичок "красно-черных" прокомментировал свой переход в народный клуб.
"Очень рад вернуться домой. Теперь буду побеждать вместе с Вересом". Для меня это новый вызов, потому что это команда Украинской Премьер-лиги. Взрослый чемпионат очень отличается от юношеского - скоростью, борьбой, работой на тренировках.
Это совсем другой уровень футбола. Сейчас мне нужно как можно быстрее перестроиться, еще больше работать над собой и прогрессировать. Могу пообещать болельщикам, что буду отдаваться игре на поле на все сто процентов".
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