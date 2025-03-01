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Главный тренер Полесья назвал главные трансферные цели

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Главный тренер Полесья назвал главные трансферные цели

Фото: ФК Полісся

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Главный тренер "Полесье" Имад Ашур рассказал журналисту ТаТоТаке о трансферной стратегии житомирского клуба:

"Я хочу сначала заметить относительно "ставки на молодежь". Мы почему-то забываем, что в первой половине сезона к нам присоединились Волынец, Бабенко, Гуцуляк, который все же достаточно опытный игрок. Мы можем сказать, что у нас уже были опытные игроки, но они находились в том же контексте, что и молодежь. В контексте, где нужно адаптироваться, возможно, привыкнуть к новым требованиям, срокам. Вы же знаете, что мне очень часто говорят, что я использую какие-то очень странные термины".

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"Сейчас ситуация несколько изменилась. У нас есть молодые игроки в команде, опытные уже адаптировались, для них эти требования не являются новыми. Сейчас к нам присоединились игроки более опытные, но мы понимаем, что исключение - разве что Александр Андриевский, которому 30 лет. Это все еще игроки, к которым есть требования по их ликвидности и возможности перепродажи.

Главная идея трансферной стратегии "Полесья" - это, конечно, иметь игроков, которые будут давать нам результат или приближать нас к нему, но чтобы эти игроки были активами клуба. Хотим прийти к этому. Чтобы у нас были активы в первой команде, во второй команде, которая сейчас играет очень важную роль и передает нам игроков в первую команду. U-19 также. Мы не можем брать игроков, которые только будут давать нам результат или только будут молодыми и перспективными. Мы должны искать баланс. Безусловно".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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