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Капитан Карпат - об игре против ЛНЗ: Противостояние проходило уже под нашу диктовку
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upl.ua
Вчера прошел матч "Карпаты" – "ЛНЗ". Игра 19-го тура УПЛ завершилась победой львовской команды с минимальным счетом 1:0.
Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко рассказал о том, что повлияло на победу "львов":
"Надо отдать должное тренерскому штабу "Карпат", с которым мы тщательно поработали над изучением сильных и уязвимых мест "ЛНЗ". На предматчевой установке мы получили исчерпывающую информацию и позаботились, чтобы соперник нас ничем не удивил. Только в начале они дважды угрожали нашим воротам, но к забитым мячам.
Дальше противостояние проходило уже под нашу диктовку, несмотря на то, что с 30-й минуты мы играли в меньшинстве. Кстати, на мой взгляд, Альварес в том игровом эпизоде не заслуживал второго предупреждения. После изъятия испанца стало тяжелее в плане физических нагрузок, однако, с другой стороны, мы сплотились и после некоторых тактических переустройств и в дальнейшем были заточены на атаку.
Именно знаменитый дух "Карпат" помог львовянам достичь излома во втором тайме, и на свой гол мы наиграли. Ведь создали больше опасных моментов и на три очка заслужили. Кстати, этот поединок оказался юбилейным (300-м) в моей многолетней карьере, и приятно, что все закончилось нашей победой".
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