  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Карпат - об игре против ЛНЗ: Противостояние проходило уже под нашу диктовку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Карпат - об игре против ЛНЗ: Противостояние проходило уже под нашу диктовку

Премьер-лига

Поделился эмоциями

Капитан Карпат - об игре против ЛНЗ: Противостояние проходило уже под нашу диктовку

upl.ua

Новина українською

Вчера прошел матч "Карпаты" – "ЛНЗ". Игра 19-го тура УПЛ завершилась победой львовской команды с минимальным счетом 1:0.

Читайте такжеУПЛ. Карпаты – ЛНЗ 1:0. Львовяне вырывают победу в меньшинстве

Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко рассказал о том, что повлияло на победу "львов":

"Надо отдать должное тренерскому штабу "Карпат", с которым мы тщательно поработали над изучением сильных и уязвимых мест "ЛНЗ". На предматчевой установке мы получили исчерпывающую информацию и позаботились, чтобы соперник нас ничем не удивил. Только в начале они дважды угрожали нашим воротам, но к забитым мячам.

Дальше противостояние проходило уже под нашу диктовку, несмотря на то, что с 30-й минуты мы играли в меньшинстве. Кстати, на мой взгляд, Альварес в том игровом эпизоде ​​не заслуживал второго предупреждения. После изъятия испанца стало тяжелее в плане физических нагрузок, однако, с другой стороны, мы сплотились и после некоторых тактических переустройств и в дальнейшем были заточены на атаку.

Именно знаменитый дух "Карпат" помог львовянам достичь излома во втором тайме, и на свой гол мы наиграли. Ведь создали больше опасных моментов и на три очка заслужили. Кстати, этот поединок оказался юбилейным (300-м) в моей многолетней карьере, и приятно, что все закончилось нашей победой".

По теме
yellow-arrow
Нападающий Черноморца рассказал о первых минутах на базе после падения российского дрона
yellow-arrow
Борьба аутсайдеров. Черноморец - Левый берег. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Главный тренер Полесья назвал главные трансферные цели
Денис Мирошниченко Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости