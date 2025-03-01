Нападающий "Черноморца" рассказал о первых минутах на базе после падения российского дрона.

Кирилл Попов в интервью УПЛ ТВ рассказал, как игроки восприняли этот инцидент. Произошло это в течение 5-10 секунд.

"Я был в комнате, живу на четвертом этаже, поэтому я этот прилет воспринял более нормально. Мне не так было страшно как ребятам на третьем и втором этажах. У них повыбивало окна в комнатах. Происходило это очень быстро. Ребята, которые живут на втором и третьем этаже выбежали из комнат в течение 5-10 секунд", - сказал Попов.

По словам игрока, ранений нет, во многих комнатах выбило окна.

"Думаю, это такое дело, несколько дней и все починят", - сказал нападающий

Журналистка УПЛ ТВ отметила, что ей сказали, нужно минимум 2-3 недели, чтобы починить отопление. Попов отреагировал с юмором.

"Я не в курсе этой информации был. Опять же, это жизнь, такое случается. Нужно всем жить", - отметил Попов.

Нападающий рассказал, как атака повлияла на физическое состояние игроков.

"На меня эта ситуация никак не повлияла, такое случилось, да - неприятно. Все хорошо. Общаясь с одноклубниками, некоторые восприняли это психологически тяжелее. Когда обломки упали в 20 - 30 метрах от тебя, понимаешь, что могло произойти, если бы обломки упали на тебя. Каждый справляется по-разному. Это нелегко, когда такое случается, особенно перед сложными и тяжелыми матчами. Это непросто", - сказал Попов.

Напомним, что "Черноморец" принимает "Левый берег". Матч начнётся в 15:30 по киевскому времени.