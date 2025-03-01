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Тренер Оболони поделился мнениями о лидере атаки пивоваров
Теперь дело за анализом
Полісся
Вчера "Оболонь" Сергея Шищенко сыграла вничью с житомирским "Полесьям", 0:0. Тренер "пивоваров" оценил игру и выделил нескольких игроков.
"Очень интересный матч был и для тренеров, и для анализа, поэтому будем анализировать и делать выводы. Назаренко и Гуцуляк... Я считаю, что Суханов прекрасно выполнил свою работу и справился с Гуцуляком, потому что Гуцуляк фактически, кроме одного момента, который был стопроцентный, но не из его зоны, не создал опасности.
Что касается Назаренко... Тем более с Назаренко... Я знаю, как Саня может играть... Его хет-трик в первом матче поразил. Но сегодня у него игра совсем не пошла, и это заслуга Стасюка и команды", – сказал Шищенко.
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