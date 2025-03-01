  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Оболони поделился мнениями о лидере атаки пивоваров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Оболони поделился мнениями о лидере атаки пивоваров

Премьер-лига

Теперь дело за анализом

Тренер Оболони поделился мнениями о лидере атаки пивоваров

Полісся

Новина українською

Вчера "Оболонь" Сергея Шищенко сыграла вничью с житомирским "Полесьям", 0:0. Тренер "пивоваров" оценил игру и выделил нескольких игроков.

Читайте такжеШищенко не хуже Ашура. 19 тур УПЛ. Оболонь - Полесье 0:0

"Очень интересный матч был и для тренеров, и для анализа, поэтому будем анализировать и делать выводы. Назаренко и Гуцуляк... Я считаю, что Суханов прекрасно выполнил свою работу и справился с Гуцуляком, потому что Гуцуляк фактически, кроме одного момента, который был стопроцентный, но не из его зоны, не создал опасности.

Что касается Назаренко... Тем более с Назаренко... Я знаю, как Саня может играть... Его хет-трик в первом матче поразил. Но сегодня у него игра совсем не пошла, и это заслуга Стасюка и команды", – сказал Шищенко.

Читайте такжеАшур: Досадно, что мы решили ввязаться в игру, которую предложила Оболонь
По теме
yellow-arrow
Шахтер - Александрия. Обнародованы стартовые составы на центральный матч тура УПЛ
yellow-arrow
Преследование Динамо. Шахтер - Александрия. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Матч Ингулец - Кривбасс сегодня не состоится. Известно, когда сыграют команды
Сергей Шищенко Оболонь (Киев) Александр Назаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fc.obolon
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости