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На УПЛ ТВ рассказали о кадровой ситуации Черноморца и Левого берега

Премьер-лига

Есть травмы, есть болезни

На УПЛ ТВ рассказали о кадровой ситуации Черноморца и Левого берега

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

На УПЛ ТВ рассказали о кадровой ситуации "Черноморца" и "Левого берега".

По информации корреспондентки Екатерины Годуновой, есть два изменения в клубе по сравнению с матчем против "Колоса".

Нападающие Денис Безбородько и Ярослав Кисель не поможет клубу. Безбородько после дебютного матча с "Колосом" сегодня не сыграет из-за травмы, Кисель - из-за болезни.

Защитники Богдан Бутко и Лука Лацабидзе продолжают восстановление и они вне заявки на матч

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В "Левом береге" двое игроков пропускают матч из-за травм. Трое игроков заболели.

"Валерий Самар пропускает игру из-за повреждения задней поверхности бедра. Якимов также не поможет. По травме нет деталей, но проблемы со здоровьем начались на зимних сборах.

В команде возможно есть вирус, потому что не помогут трое игроков: Караващенко, Когут Иван, а также Астащенко", - сообщила корреспондентка.

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Матч "Черноморца" и "Левого берега" начался в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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