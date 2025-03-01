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Левый берег выходит вперед на 21-й минуте. Видео гола
Дебютный гол для нападающего
Фото: Лівий Берег
"Левый берег" выходит вперед на 21-й минуте
"Левый берег" вбрасывал мяч. Дедух подхватил и сделал передачу на Синицу. Нападающий нашел Дмитрия Шастала, который касанием забил гол, посвятивший беременной жене.
Видео гола:
Это дебютный гол нападающего за "Левый берег".
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Источник:Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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