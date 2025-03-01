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"Четыре линии подогрева аварийно отключились": Карпаты объяснили перенос матча с ЛНЗ в Житомир

Премьер-лига

За короткий промежуток времени невозможно было устранить проблему

"Четыре линии подогрева аварийно отключились": Карпаты объяснили перенос матча с ЛНЗ в Житомир

/fcrukh.com

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Технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко рассказал о причинах переноса матча 19 тура УПЛ против ЛНЗ в Житомир.

“Оказалось, что при включении подогрева четыре линии аварийно отключились. Всего имеется 32 линии электрического подогрева, и четыре аварийно были выключены.

Надо понимать, что это такое по своей площади: одна линия охватывает примерно 3,5 метра поля. Чтобы добраться туда, нужно раскопать замерзшее на 15 сантиметров поле, а затем вернуть обратно в рабочее состояние — протрамбировать, выровнять… За короткий срок провести такие работы было невозможно”, – сказал Гордиенко для УПЛ ТВ.

"Карпаты" победили в этом матче со счетом 1:0. В настоящее время львовяне идут на шестом месте турнирной таблицы.

Следующий домашний поединок львовяне проведут 11 марта против “Шахтера”.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Максим Кучер
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