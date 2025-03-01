Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Четыре линии подогрева аварийно отключились": Карпаты объяснили перенос матча с ЛНЗ в Житомир
За короткий промежуток времени невозможно было устранить проблему
/fcrukh.com
Технический директор "Карпат" Тарас Гордиенко рассказал о причинах переноса матча 19 тура УПЛ против ЛНЗ в Житомир.
“Оказалось, что при включении подогрева четыре линии аварийно отключились. Всего имеется 32 линии электрического подогрева, и четыре аварийно были выключены.
Надо понимать, что это такое по своей площади: одна линия охватывает примерно 3,5 метра поля. Чтобы добраться туда, нужно раскопать замерзшее на 15 сантиметров поле, а затем вернуть обратно в рабочее состояние — протрамбировать, выровнять… За короткий срок провести такие работы было невозможно”, – сказал Гордиенко для УПЛ ТВ.
"Карпаты" победили в этом матче со счетом 1:0. В настоящее время львовяне идут на шестом месте турнирной таблицы.
Следующий домашний поединок львовяне проведут 11 марта против “Шахтера”.
Популярное сейчас
- Стало известно, кто из предателей Украины был причастен к тренерству Сабо в национальной сборной
- Усик рассказал, какой пояс Зеленский привез в США
- Забарный: Какой же Трамп все-таки п#####с
- Журналист назвал зарплаты украинских комментаторов на MEGOGO, Setanta и УПЛ ТВ
- Матч Ингульца с Кривбассом задерживается. Известна причина
- Рудольф Балажинець: Мы устали от того, что нас обманывают в каждом соглашении