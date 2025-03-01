Матч Ингулец - Кривбасс сегодня не состоится. Известно, когда сыграют команды

Поединок 19-го тура УПЛ между "Ингульцом" и "Кривбассом" перенесен. Напомним, матч должен был состояться сегодня, начавшись в 13:00. Однако воздушная тревога в Кривом Роге, которая продолжается с 10 утра, не дает возможность провести игру.

Представители обоих клубов, делегат УАФ и руководство УПЛ договорились о переносе матча на завтра, 2-го марта. Начало - в 13:00.

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Криворожский клуб добавляет, что завтра будут действительны все билеты, которые были приобретены на сегодня, а также предыдущий матч с "Вересом". Домашняя игра с ривненчанами, напомним, состоялась в Ровно.