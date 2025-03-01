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Без Судакова. Шахтер - Александрия. Обнародованы стартовые составы на центральный матч тура УПЛ
Будет битва
Шахтар
В 19-м туре УПЛ встретятся "Шахтер" и "Александрия". Игра состоится во Львове, на "Арене Львов". Начало - в 18:00.
Тренерские штабы команд определились с составами на центральный поединок тура.
Стартовый состав "Шахтера": Ризнык Дмитрий, Л. Траоре, Бондарь Валерий, Крыськив Дмитрий, Швед Марьян, Кевин, Педро Энрике, В. Тобиас, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Назарина Егор.
Запасные: Фесюн Кирилл, Арройо, Марлон, Эгиналду, Судаков Георгий, Азаров Иракли, Грам Алаа, Кауан Элиас, Глущенко Антон, Цуканов Виктор, Невертон, Фарина Марьян.
Стартовый состав "Александрии": Ермаков Георгий, Кравченко Никита, Калюжный Иван, Филиппов Александр, Мишнев Дмитрий, Шепелев Владимир, Мартынюк Александр, Кампос, Теди Цара, Шабанов Артем (К), Безерра.
Запасные: Долгий Виктор, Ковалец Кирилл, Кулаков Андрей, Тео Ндика, Логинов Сергей, Ващенко Даниил, Беляев Александр, Скорко Даниил, Копына Юрий, Матеус, Смирный Евгений, Макаренко Назар.
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