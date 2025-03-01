Тренер Черноморца рассказал, как атака на базу повлияла на подготовку к матчу с Левым берегом

Сегодня одесский "Черноморец" сыграл первый в этом году домашний матч, в котором его соперником был "Левый берег". Накануне этого поединка главный тренер "моряков" Александр Бабич дал оценку стартовому поединку весенней части чемпионата и рассказал о текущих делах руководимого им коллектива.

- Вчера вечером клубная база "Черноморца" была атакована дроном рф. Все ли в порядке с членами команды? - первым делом интересуюсь у рулевого "моряков".

- К счастью, никто не пострадал. Все ограничилось повреждениями на базе. От мощной ударной волны вылетели стекла в окнах корпуса, повреждены большие окна бассейна. Досталось первому этажу. Пострадал и транспорт.

- Какое моральное состояние команды после этой атаки?

- Все в порядке. Все футболисты продолжают готовиться к поединку с "Левым берегом" (интервью записывалось до начала матча, - примечание).

- Что скажете об этой команде и какие ваши ожидания от предстоящего поединка?

- Я сказал ребятам, что это будет тяжелая игра. Если сравнивать с тем же "Колосом", то с ним было немного легче. "Левый берег" неплохо "закрывается" и умело выбегает в атаку. Команда из Киевщины работает от обороны, стремясь добиться успеха в контрвыпадах. В этом мы имели возможность убедиться в выездном матче первого круга. "Левый берег" тогда хоть и не создал много возможностей для взятия ворот, однако один мяч все же забил. В отличие от соперника, мы имели шесть опасных моментов, но реализовать их не смогли. Тот матч был у нас едва ли не лучшим в чемпионате, однако проиграли 0:1. Но ничего, выводы из той игры мы сделали.

- В прошлом туре, который возобновил чемпионат после длительного зимнего перерыва, "Черноморец" прервал шестиматчевую серию поражений, одержав победу над "Колосом". Насколько тяжело она далась?

- Учитывая, что это была первая игра, чувствовалось, что в ней был нерв. По крайней мере, это было заметно и по раздевалке. Да и следует учитывать, что "Колос" - соперник неплохой. Это команда примерно нашего уровня. Нельзя сказать, что мы на голову сильнее коваливцев, но если говорить об исполнителях, то по этому показателю мы с ними похожи.

- Если вспоминать победу над "Колосом", то нельзя не обратить внимание на один интересный факт: немалый вклад в ее достижение сделали трое экс-игроков "Миная" - Ярослав Кисиль, Евгений Скиба и Кирилл Попов. Двое последних, в частности, стали авторами голов...

- Да. Скажу больше: Попов даже забил своей бывшей команде. Ведь до "Миная" он играл в "Колосе", а прошлым летом, попытался было вернуться в Коваливку, однако до перехода в этот клуб дело не дошло. После этого Кирилл и оказался в нашем клубе. Такой игрок нам нужен. Хорошее впечатление производят также Кисиль и Скиба, они действуют полезно.

- Можно не сомневаться, что победа на старте весенней части сезона в психологическом плане является большим плюсом, не так ли?

- Согласен. Кроме того следует учитывать еще и то, что это была волевая победа. Она, кстати, стала для "Черноморца" первой в нынешнем чемпионате. Еще после проведения тренировочных сборов в Турции я увидел, что ментально, психологически футболисты готовы. Это было видно даже по ходу контрольных матчей: если что-то не получается, то ребята все равно старались играть и давить на соперника. На сборах, где футболисты работали под нагрузкой, не все им удавалось делать так, как того хотелось бы. Однако несмотря на это, они стремились проявлять усердие и достигали результата.

- Чем была вызвана задержка с заявкой панамского легионера Анеля Райса?

- Это связано с волокитой из документами. Переход легионера имеет немало различных составляющих, которые мгновенно не решаются. Оформление трансфера осложнялось еще и семичасовой разницей во времени между Панамой и Украиной. Но сейчас Райс уже есть в заявке "Черноморца", поэтому его можно считать полноправным игроком нашего клуба.

- Анель Райс стал девятым по счету новичком "Черноморца". Если учитывать и тех, кто был в команде еще с начала сезона, то выбирать есть из кого?

- Все футболисты ежедневно работают, тщательно готовясь к каждому матчу. У нас сейчас есть конкуренция, что не может не радовать. В этом процессе ты видишь, как двигаются футболисты, как отрабатывают на каждой тренировке, как слушают тренерские установки и прислушиваются к ним. Все это сразу же заметно.