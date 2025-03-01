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Верес - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: Колос
В 19-м туре чемпионата Украины встретятся "Верес" и "Колос". На зимний перерыв команды ушли почти с одинаковым количеством очком, но по итогам прошлой недели ровенский коллектив оторвался от "хлеборобов" за 4 очка.
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Поединок "Верес" - "Колос состоится в воскресенье, 2-го марта 2025-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ровно, на "Авангарде".
Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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