Верес - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В 19-м туре чемпионата Украины встретятся "Верес" и "Колос". На зимний перерыв команды ушли почти с одинаковым количеством очком, но по итогам прошлой недели ровенский коллектив оторвался от "хлеборобов" за 4 очка.

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Поединок "Верес" - "Колос состоится в воскресенье, 2-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет в Ровно, на "Авангарде".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

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