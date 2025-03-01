Был еще один вариант. Вице-президент Ворсклы поделился причинами переноса игры с Динамо в Киев

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак прокомментировал перенос матча 19-го тура УПЛ с "Динамо" в Киев. Напомним, что игра должна была состояться в Полтаве, на домашней арене "ворсклян".

"Поле растаяло, а потом прихватили морозы ночью до -15 и до -8 днем. У нас фактически 700 квадратных метров - от ворот до ворот по центру поля, где-то 10% поля не в том состоянии, в котором должно быть, чтобы принимать команды Украинской Премьер-Лиги.

Мы обратились к "Александрии", ведь их стадион является нашим резервным, но они также в авральном режиме работают, тренируются на поле, проводили игру с "Зарей", поэтому отказали нам. Я благодарю "Динамо" Киев, они были готовы нас принять", - сказал Олег Лысак.