Заря - Рух: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

На бумаге имеем дело с битвой середняков и команд из разных частей турнирной таблицы. Впрочем, по факту разница между коллективами составляет лишь один зачетный балл, а обе команды находятся в определенном игровом кризисе. И подопечные Младена Бартуловича, и футболисты Виталия Пономарева вернулись из зимней спячки в родную УПЛ и стартовали с поражений.

Первый матч между луганской "Зарей" и львовским "Рухом" в этой кампании закончился победой именно "желто-черных" - со счетом 3:0.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 19-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Заря" - "Рух" состоится в воскресенье, 2-го марта 2025-го года, в 15:30 . Встреча пройдет в Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Заря - Рух Смотреть трансляцию