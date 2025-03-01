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"Есть над чем работать", - Виталий Первак прокомментировал матч против Черноморца

Премьер-лига

Тренер рассказал о матче

"Есть над чем работать", - Виталий Первак прокомментировал матч против Черноморца

fclb.com.ua

Новина українською

Тренер "Левого берега" Виталий Первак прокомментировал матч против "Черноморца". По его словам, команда проявила характер. Но не все получалось в атаке.

"Принципиально стратегическая игра. В первую очередь становился результат. Проявили характер, потом уже забили гол, потом уже играли по счету. Хотели сохранить тот результат, который есть. Не все получалось в атаке, "Черноморец" нас прессинговал. Первым номером играл. Главное - результат", - сказал Первак.

Журналистка спросила о моментах и чего не хватало гостевой команде в матче.

"Наверное мастерства. У нас слишком много желания, но его надо перенаправить в правильное русло. Есть над чем работать, так что все нормально", - заявил тренер.

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Напомним, что "Левый берег" во второй раз в сезоне обыграл "Черноморец" (1:0). Киевская команда поднялась на 11-е место турнирной таблицы.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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