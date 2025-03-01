Хочет трезвости от фанатов. Ашур оценил трансферы Полесья и раскрыл их суммы

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал трансферную активность клуба в эту зиму.

- Мы можем говорить, что это трансферное окно - это ваше окно, это селекция Имада Ашура?

- Конечно, я как непосредственный участник этого процесса и как главный тренер, который все равно утверждает и имеет существенное слово в выборе игрока, я буду брать ответственность на себя за эти трансферы.

- Как можно оценить расходы "Полесья" в это межсезонье на новых игроков?

- Я понимаю, почему эти тезисы звучат, потому что сейчас приковано большое внимание к "Полесью" и большая заинтересованность в деятельности "Полесья", об этих колоссальных расходах и тому подобное. Я хочу, чтобы мы посмотрели на это более реалистично и трезво.

В "Полесье" происходят большие инвестиции - это действительно правда. Инвестиции в инфраструктуру, в качественно новый газон на тренировочном и игровом поле, в стадион, в академию, в маркетинг, что является очень важной составляющей этих инвестиций, потому что это все создает очень хорошую картинку.

Но расходы, которые сейчас происходят непосредственно на футболистов, по моему мнению, они максимально рациональны и трезвы. Я считаю, что очень часто появляется безосновательная, непроверенная информация по поводу расходов, которые происходили.

- Например?

- Например, Мельниченко. Это очень интересный кейс, потому что это игрок, которого мы взяли в аренду за 50 тысяч. Где-то прозвучало, что мы его взяли в аренду за 400 тысяч и потом выкупили, якобы, за миллион. Откуда это берется? У нас было 50 тысяч, и сейчас мы приняли решение выкупить его, если не ошибаюсь, за 350 тысяч.

- То есть, суммарная стоимость этого трансфера - 400 тысяч?

- Да. Мы все очень хорошо знаем, что ценник на украинских игроков сейчас - это х3 минимум от зарубежного игрока подобного уровня.

Для "Полесья" этот ценник обычно еще хх, и мы понимаем, что мы сейчас приобрели игрока, который уже конкурирует за стартовый состав, который уже нам принес даже с теми же "Карпатами" очки, выйдя тогда в стартовом составе, потому что травмирован был Бабенко. Это один из лидеров молодежной сборной Украины.

То есть мы понимаем, во что мы инвестировали. Если брать трансферы текущего окна, все трансферы, которые состоялись, перекрылись продажей Смолякова.

- Смолякова продали, по моей информации, за 1,7 + 0,3 бонусами + процент от следующего трансфера.

- Да.

- Вы хотите сказать, что все ваши сейчас приобретения уложились в эту сумму?

- Да, они вложились в эту сумму. У нас самое дорогое приобретение - это был Батиста. Мы вышли в ноль по этому трансферному окну с точки зрения непосредственно трансферных расходов.